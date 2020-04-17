Лондон, , 12:56 — REGNUM Международная федерация парусного спорта (World Sailing) попросила Международный олимпийский комитет (МОК) оказать финансовую помощь. Об этом 17 апреля сообщается на портале Inside the Games.

«Мы попросили МОК сформировать что-то вроде промежуточного финансирования», — приводятся слова президента World Sailing Кима Андерсена.

Он добавил, что организация зависим от получения финансирования, в том числе за Олимпийские игры. При этом сейчас есть много неопределённостей в связи с пандемией коронавируса.

Отмечается, что World Sailing приняла решение обраться к МОК из-за переноса Олимпиады на 2021 год. Без выплаты МОК в бюджете организации будет дефицит в €2,3 млн.