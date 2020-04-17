Валенсия, Испания, , 12:07 — REGNUM Испанский клуб «Валенсия» достиг договорённости с футболистами о понижении зарплат. Об этом 17 апреля сообщает Marca.

По информации издания, что с игроками достигнуто соглашение о снижении зарплат на 18%, если не будет доигран сезон в чемпионате Испании. В случае завершения сезона, зарплаты будут снижены на 9%.

Напомним, в марте сообщалось, что несколько футболистов и сотрудников «Валенсии» заразились коронавирусом. Российский полузащитник Денис Черышев рассказал, что сдавал тест, который дал отрицательный результат.