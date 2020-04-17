Ливерпуль, Великобритания, , 11:21 — REGNUM Болельщик «Ливерпуля» Дэйв Роланд, выживший при трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году, умер из-за коронавируса. Об этом 17 апреля сообщает Liverpool Echo.

Сообщатся, что Роланд скончался в возрасте 65 лет.

Напомним, 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде произошла давка. В этот день проходил полуфинальный матч Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем». В результате трагедии погибли 96 болельщиков «Ливерпуля».