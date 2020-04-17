Ньюкасл, Великобритания, , 11:11 — REGNUM Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» намерен вернуть испанского специалиста Рафаэля Бенитеса на должность главного тренера. Об этом 17 апреля заявил журналист Ману Лонжон в Twitter.

По информации источника, Бенитесу предложили стать главным тренером с расширенными полномочиями. В случае назначения он сможет назначить одного из своих приближённых на должность спортивного директора.

Напомним, сейчас «Ньюкасл» возглавляет Стив Брюс. Сообщалось, что его может заменить экс-наставник «Ювентуса» Маccимилиано Аллегри.

Напомним, Бенитес возглавлял «Ньюкасл» с 2016 по 2019 год. В 2017 году он вывел команду в премьер-лигу.

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