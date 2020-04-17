Рим, , 10:37 — REGNUM В Италии могут запретить проведение матчей со зрителями до марта 2021 года. Об этом 17 апреля сообщает AS.

По информации издания, футбольный сезон в Италии может быть возобновлён 31 мая при закрытых трибунах. Болельщикам разрешат посещать матчи не раньше марта 2021 года.

Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что футбольным клубам могут разрешить вернуться к тренировкам с 4 мая.

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