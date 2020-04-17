Барселона, Испания, , 10:25 — REGNUM Бразильский форвард ПСЖ Неймар не вернётся в «Барселону» в летнее межсезонье. Об этом 17 апреля сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, «Барселона» исключила возможность трансфера нападающего в летнее трансферное окно. Причиной стал финансовый кризис в клубе, который возник из-за пандемии коронавируса.

Напомним, летом 2017 года Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» за €222 млн.

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