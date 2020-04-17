Вена, , 09:48 — REGNUM В Австрии могут возобновить проведение футбольных матчей в середине мая. Об этом 16 апреля заявил председатель правления Австрийской футбольной лиги Кристиан Эбенбауэр.

«На мой взгляд, вполне возможно, что мы снова начнем играть в середине мая», — сказал Эбенбауэр.

Он добавил, что в любом случае матчи будут проводиться без зрителей, а на стадионе сможет присутствовать минимальное число людей: футболисты, тренеры, судьи, журналисты, а также дети, подающие мячи.