Рим, , 09:01 — REGNUM Итальянским футбольным клубам могут разрешить вернуться к тренировкам с 4 мая. Об этом заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, сообщает Football Italia.

«Мы намерены как можно скорее подтвердить дату 4 мая, когда можно будет возобновить тренировки», — сказал Спадафора.

Он добавил, что следующие несколько недель определят развитие ситуации с коронавирусом и того, когда можно будет вернуться к занятию спортом на всех уровнях.

Ранее замминистра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что возобновление футбольного сезона в Италии представляется маловероятным.

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