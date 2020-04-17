Санкт-Петербург, , 00:32 — REGNUM 37-летний экс-форвард «Зенита» и национальной сборной России Александр Кержаков, который на сегодняшний день занимает пост тренера юношеской сборной Бразилии отметил, что желает продолжить тренерскую карьеру в системе «Зенита»: «Зенит» — это клуб, который дал мне все в жизни. И, естественно, мне хотелось бы в будущем его тренировать».

На данный момент пост главного тренера питерского «Зенита» занимает Сергей Семак, завевавший с командой чемпионство в сезоне 2018/19.