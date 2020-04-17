Барселона, Испания, , 00:28 — REGNUM Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен о 27-летнем плеймейкере сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, который текущий сезон проводит на правах аренды в «Баварии»: «Коутиньо очень мне импонирует. К тому же, игрок может перейти в другой клуб если либо заплатит отступные, либо договорится с «Барселоной». Я рассчитываю на бразильца, но его будущее мы обсудим с ним лично».

В текущем сезоне Коутиньо принял участие в 32-х матчах во всех турнирах, в которых отличился 9—ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами.