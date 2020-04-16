Ярославль, , 22:28 — REGNUM Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино и его жена вылечились от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ХК «Локомотив». О болезни наставника стало известно в конце марта. Как ранее сообщало ИА REGNUM Пелино вернулся из Ярославля в Канаду транзитом через Нью-Йорк, где провел несколько часов в аэропорту. О выздоровлении наставника ярославский клуб сообщил в социальных сетях.

Майкл Пелино

«Друзья! Рады сообщить, что старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса! Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья!»— говорится в сообщении «Локомотива».

Супруга тренера через свои социальные сети также поблагодарила всех, кто переживал и поддерживал тренера в нелегкие времена.

«Мы с Майклом и нашей семьей хотим поблагодарить всех за ваши добрые пожелания. Мы боролись с вирусом Covid-19 несколько недель. Ваши заметки, звонки и молитвы действительно имели значение в те ужасные дни, когда мы чувствовали себя физически избитыми и были откровенно напуганы. Спасибо нашим русским друзьям, коллегам Майкла и хоккейным болельщикам за ваши теплые пожелания, письма и фотографии. Будьте в безопасности, будьте здоровы, заботьтесь друг о друге, — написала Ким Пелино на своей странице в Facebook.

Контракт Майкла Пелино с ярославским «Локомотивом» действует до 30 апреля и продлен не будет, у команды будет новый старший тренер.

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