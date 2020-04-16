Ньюкасл, Великобритания, , 22:14 — REGNUM 52-летний экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Ньюкасл». На данный момент пост главного тренера «сорок» занимает Стив Брюс, заменивший Рафаэля Бенитеса после окончания сезона 2018/19.

В текущем сезоне после 29 туров «Ньюкасл» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 35 очков. Лучшим бомбардиром «сорок» в сезоне являются Мигел Алмирон, Джонджо Шелви и Мэттью Лонгстафф, забившие 6, 5 и 3 мяча соответственно. Лучшим ассистентом является Кристиан Атсу — 5 голевых передач.