Лондон, , 21:29 — REGNUM «Челси» и «Барселона» в ближайшее летнее трансферное окно могут обменяться футболистами. Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в Англии, а Н’Голо Канте — в Испании. По оценкам transfermarkt, стоимость бразильца составляет 56 миллионов евро, француза — 80.

Текущий сезон 27-летний Коутиньо провел на правах аренды в мюнхенской «Баварии», за которую в рамках Бундеслиги провел 22 встречи, в которых набрал 8+6 очков по системе гол+пас.

Канте же в 18-ти матчах Английской Премьер-лиги отличился 3-мя забитыми мячами. Оценка игрока по версии портала WhoScored составляет 6,89.