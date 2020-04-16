Санкт-Петербург, , 21:17 — REGNUM Руководство «Наполи» намерено предложить 35 миллионов евро за 25-летнего иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Азмун принял участие в 21-м матче, в котором отличился 10-ю голами и 6-ю ассистами. В рамках Лиги Чемпионов форвард в 6-ти играх записал на свой счет 2 мяча.

Трансферная стоимость футболиста по оценкам портала transfermarkt составляет 14,5 миллионов евро.

Также к футболисту проявляют интерес английские клубы, в число которых входит «Вест Хэм», «Эвертон» и «Лестер Сити».