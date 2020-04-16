Мадрид, , 21:11 — REGNUM Федерация футбола Испании приняла решение, которое вступит в силу в случае досрочного завершения сезона или отмены чемпионата. В этом случае четыре команды, которые на данный момент (после 27 туров) идут в первой четверке, попадут в Лигу чемпионов. В их число входит «Реал», «Барселона», «Севилья» и «Реал Сосьедад». В Лигу Европы попадут мадридский «Атлетико», «Хетафе». За третью путевку поборются «Атлетик» и «Валенсия», которым еще предстоит сыграть финал Кубка Испании.