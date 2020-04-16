Пекин, , 21:10 — REGNUM Первые матчи чемпионата Китая по футболу, вероятно, состоятся в июне, сообщает 16 апреля Goal.

Уточняется, что об этом свидетельствуют действия Китайской футбольной ассоциации. Она уже уведомила все футбольные клубы о том, что игры могут пройти уже в июне или в июле 2020 г.

Напомним, чемпионат Китая по футболу был на неопределённый срок перенесён с февраля 2020 года из-за пандемии.

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