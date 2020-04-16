Москва, , 19:57 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» подписал новое соглашение с офрвардом Михаилом Юньковым, сообщается на официальном сайте «красно-белых». Контракты будет рассчитан до конца следующего сезона.

В этом сезоне игрок вышел на лед в 50 матчах регулярного чемпионата, записав в свой актив 14 (7+7) баллов за результативность. В плей-офф Юньков сыграл шесть матчей, отдав одну голевую передачу.

Для 34-летнего форварда следующий сезон станет восьмым в свитере московского «Спартака». Он сыграл больше всех матчей за клуб в истории «красно-белых» — 361 матч. Всего в карьере Юнькова 436 матчей в КХЛ и 106 (43+63) очков.