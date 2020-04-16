Мюнхен, Германия, , 19:24 — REGNUM Полузащитник леверкузенского «Байера» Чарлес Арангис может присоединиться к мюнхенской «Баварии» по окончании сезона, об этом сообщил журналист Radio Futuro Хуана Игнасио Абарки.

По данным журналиста, 30-летний чилийский хавбек уже достиг соглашения с представителями «мюнхенцев» и перейдет в клуб этим летом.

Арангис выступает за «Байер» с 2015 года. В общей сложности хавбек сыграл за «фармацевтов» 102 встречи в Бундеслиге, в которых набрал 26 (8+18) очков. В этом розыгрыше чемпионата Германии на его счету 18 матчей и 4 (1+3) результативных балла.