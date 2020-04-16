Берлин, , 19:13 — REGNUM Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус сообщил, что получал угрозы о смерти после своей фатальной ошибки в финале Лиги Чемпионов 2018 года, когда «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» со счетом 3:1.

С того момента немецкий голкипер ни разу не появлялся в рамках ворот «Ливерпуля» в розыгрыше Лиги чемпионов. В киевском финале 2018 года Кариус допустил две ошибки, стоившее ему золотых медалей первенства и доверия со стороны руководства. С его помощью отличились Гарет Бэйл и Карим Бензема, создавшие перевес в два мяча, который «Ливерпулю» было уже не отыграть.

На данный момент голкипер находится в расположении турецкого «Бешикташа» на правах аренды до конца сезона, после чего должен по контракту вернутся в Англию. Соглашение с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.

Кариус заявил, что ему угрожали смертью после того, как он отдал решающие голы игрокам «королевского» клуба Кариму Бензема и Гарету Бэйлу. Позже выяснилось, что он играл с сотрясением мозга, случившееся после столкновения с защитником «Реала» Серхио Рамосом.

«Я должен был быть более агрессивным по отношению к этому на публике. Я был в восторге от того, что происходило во время этого матч, но я не хотел предавать это огласке. Когда результаты стали известны, я получил много злобы и оскорблений в личный адрес, некоторые даже ниже пояса.

Я никогда не использовал это как оправдание. Но мне не хватает полного понимания для людей, издевающихся над кем-то, кто получил тяжелую черепно-мозговую травму», — цитирует высказывание футболиста портал ESPN. Также футболист отметил, что его заслуги, проявленные на пути к финалу Лиги чемпионов, были просто забыты болельщиками и подверглись «уважительной и чрезмерной реакции» после той игры.

Летом 2018 года в «Ливерпуль» пришел бразильский голкипер Алиссон, который в своем дебютном сезоне привел английскую команду к победе в финале Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом».