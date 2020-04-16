Казань, , 18:43 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» заключил новое соглашение с форвардом Джастином Азеведу, сообщается на официальном портале казанского клуба. Контракт с канадцем будет рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, что канадский форвард выступает за «казанцев» с 2014 года. В их составе Азеведу стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году. Команда Зинэтулы Билялетдинова обыграла ЦСКА в финальной серии, а Джастин стал самым ценным игроком того розыгрыша плей-офф.

В прошедшем сезоне КХЛ Джастин Азеведо вышел на лед в 57 матчах чемпионата, отличившись 37 (13+24) очка при показателе полезности «+14». В плей-офф Кубка Гагарина канадец сыграл четыре встречи, в которых забросил одну шайбу.