Ньюкасл, Великобритания, , 18:31 — REGNUM Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Набиль Бенталеб может продолжить свою профессиональную карьеру в российском чемпионате.

Согласно информации Sport Bild, алжирский футболист, права на которого принадлежат гельзенкирхенскому «Шальке-04», попал в сферу интересов клубов из Китайской, Саудовской и Российской примьер-лиг.

Отметим, что в арендном соглашение между «Шальке» и «Ньюкасл» прописан пункт о выкупе прав на игрока за 10 миллионов евро, опцией намеривает воспользоваться главный тренер английской команды Стив Брюс. Набиль ранее также изъявлял желание оставаться в чемпионате Англии.

25-летний хавбек является воспитанником «Тоттенхэма», за который выступал с 2012 по 2016 год. В общей сложности Бенталеб провел за «шпор» 46 матчей в АПЛ, набрав всего лишь 3 (0+3) результативных балла по системе «гол+пас». В 2016 году британцы отпустили алжирца в «Шальке», где за три года он провел 73 матча и набрал 21 (12+9) очко.

В прошедшем сезоне АПЛ Бенталеб выходил на поле только в трех матчах, не отличившись результативными действиями.