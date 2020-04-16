Милан, Италия, , 17:18 — REGNUM Баскетбольный клуб «Олимпиа Милан» близок к подписанию нового соглашения с центровым Калебом Тарчевски, сообщает портал Sportando.

В этом сезоне 27-летний американец набирал 8,3 очка, 5,9 подбора в среднем за игру, а также реализовывал 65% процентов своих бросков.

Тарчевски выступает за итальянский клуб с 2017 года. В составе «Милана» в том же году игрок стал обладателем Суперкубка Италии.

Ранее Калеб четыре года выступал за университет Аризоны, однако впечатляющей статистикой не отличался из-за чего не выбирался на драфте НБА.