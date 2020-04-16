Магнитогорск, Челябинская область, , 17:08 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» подпишет контракты с бывшими игроками «Адмирала» защитником Иваном Мищенко и нападающим Владимиром Бутузовым, сообщается на портале «Спорт-Экспресс».

24-летний защитник Иван Мищенко провел 52 матча в этом сезоне и набрал 5 (1+4) очков. Отметим, что игрок выступал за «Адмирал» последние три года и в общей сложности сыграл 148 матчей, отличившись 30 (7+23) результативными баллами за самый восточный клуб лиги.

25-летний форвард Владимир Бутузов принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, набрав 10 (4+6) очков.

По данным источника, «Металлург» интересуется форвардом «Авангарда» Тэйлором Беком, чей контракт истекает 30 апреля 2020 года.

Напомним, что в следующем сезоне «Адмирал» не будет принимать участие в розыгрыше чемпионата КХЛ из-за отказа властей Приморского края финансировать профессиональный спорт в связи с коронавирусом.