Москва, , 16:40 — REGNUM Московский «Спартак» подписал новые контракты с защитниками Евгением Куликом и Яковом Рыловым, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Соглашение Рылова будет рассчитано до 30 апреля 2022 года. В прошедшем сезоне 35-летний защитник провел 63 матча и показал результативную игру, набрав 36 (7+29) очков при показателе полезности «+11». Отметим, что Рылов побил свой рекорд результативности за сезон. В сезоне 2012−2013 годов Яков набрал 34 (10+24) очка в составе ЦСКА.

Кулик поставил подпись под односторонним контрактом, действие которого рассчитано до конца следующего сезона. В этом сезоне 26-летний Кулик набрал 9 (2+7) очков в 36 матчах чемпионата при показателе полезности «+14».