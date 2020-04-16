Гуанчжоу, Китай, , 15:31 — REGNUM В Китае началось строительство самого большого футбольного стадиона в стране. Об этом 16 апреля сообщило агентство Xinhua.

Стадион вместимостью около 100 тыс. зрителей будет построен в провинции Гуанчжоу. Площадь сооружения составит около 150 тыс. кв. м, площадь застройки вокруг него — 300 тыс. кв. м.

Отмечается, что владельцем стадиона станет компания «Эвергранд групп», которой принадлежит футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд». Компания вложила в строящийся спортивный объект 12 млрд юаней (около $1,69 млрд).

Предполагается, что строительные работы будут завершены к концу 2022 года. В компании рассчитывают, что стадион будет полностью готов к Кубку Азии 2023 года.