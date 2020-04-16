Череповец, Вологодская область, , 15:11 — REGNUM Хоккейный клуб «Северсталь» (Череповец) продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным. Об этом 16 апреля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб продлил соглашение с 46-летним специалистом до конца следующего сезона.

Напомним, в ноябре 2018 года Разин возглавил «Северсталь». В сезоне 2018/19 команда под его руководством заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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