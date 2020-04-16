Сочи, Краснодарский край, , 15:05 — REGNUM Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с главным тренером команды Александром Андриевским. Об этом 16 апреля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб продлил соглашение со специалистом на один год — до окончания сезона 2020/21.

Напомним, в октябре 2019 года Андриевский был назначен главным тренером «Сочи». Под его руководством команда сыграла 40 матчей, в которых набрала 42 очка, одержав 19 побед, и заняла девятое место в Западной конференции КХЛ.

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