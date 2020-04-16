Кишинёв, , 14:51 — REGNUM Три российских биатлониста перешли выступать в сборную Молдавии. Об этом 16 апреля заявил генсекретарь Федерации биатлона Молдавии Пётр Брия, сообщает ТАСС.

По его словам, за сборную страны будут выступать Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус, которые 15 февраля получили молдавское гражданство.

«В связи с пандемией коронавируса к новому сезону спортсмены сейчас готовятся дома, первый сбор планируется начать 20 мая в Кишиневе», — сказал Брия.

Отмечается, что спортсменам не нужно было получать согласия от Союза биатлонистов России (СБР) и Международного союза биатлонистов (IBU), на переход сборную Молдавии, поскольку они выступали не за сборную России на взрослом уровне.