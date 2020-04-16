Москва, , 14:40 — REGNUM В настоящее время по поручению российского правительства ведётся работа над созданием научного центра социологии и психологии чрезвычайных ситуаций и катастроф. Об этом сегодня, 16 апреля, в ходе онлайн-собрания «Науки о жизни» на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке», которое проходит в Москве, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

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Он отметил, что на сегодняшний день важен вклад не только биологов, медиков, но и гуманитариев.

«Психологическое состояние, в которое попало наше общество, совершенно необычное. Это психология страха и самоизоляции», — отметил президент РАН.

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Напомним, научный центр психологии и социологии чрезвычайных ситуаций, который правительство РФ поручило создать Российской академии наук, будет изучать проблемы общества, возникающие в период эпидемий и пандемий. Планируется, что руководство центром будет сосредоточено в РАН, а непосредственную научную деятельность сконцентрируют в десятках лабораторий разных институтов и организаций.

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