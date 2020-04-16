Барселона, Испания, , 14:38 — REGNUM Оставшиеся матчи баскетбольной Евролиги могут пройти без зрителей. Об этом 16 апреля заявил журналистам президент турнира Жорди Бертомеу в ходе видеоконференции.

«Мы находимся в постоянном контакте с игроками и клубами и хотим возобновить сезон. Возможно, болельщики не смогут посетить матчи, но телевидение может решить эту проблему», — сказал Бертомеу.

Он добавил, что пока непонятно будет ли сыгран «финал четырёх», который был запланирован на 22−24 мая в Кёльне. Возможно, будет проведён «финал восьми» или организована другая форма завершения сезона.

Напомним, сезон в Евролиге был остановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. В турнире принимают участие три российских клуба — ЦСКА, являющийся действующим победителем турнира, а также «Химки» и «Зенит».

Читайте ранее в этом сюжете: В баскетбольной Евролиге изучают варианты завершения сезона