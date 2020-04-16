Москва, , 14:29 — REGNUM Иск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о дисквалификации тренера по лёгкой атлетике Андрея Ерёменко удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом 16 апреля заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы получили вердикт CAS, который признал нашу правоту и дисквалифицировал тренера Ерёменко на четыре года», — сказала Пахноцкая.

Она добавила, что это было сложное дело, поскольку оно касалось санкций в отношении тренера, а также попытки дачи взятки инспектору допинг-контроля.

Отмечается, что в сентябре 2017 года бегунья Юлия Малуева, которую тренировал Ерёменко, пыталась уклониться от сдачи допинг-теста. Тренер, в свою очередь, намеревался дать взятку допинг-офицеру РУСАДА.

В 2018 году Малуева была дисквалифицирована на четыре года. Срок наказания истечёт в апреле 2022 года.