Джакарта, , 14:07 — REGNUM В Индонезии национальный спортивный комитет провинции Центральный Сулавеси предложил перенести проведение национальной спортивной недели PON XX на июль 2021 года из-за пандемии, сообщает Antara.

Издание отмечает, что это спортивное мероприятие планировалось провести в провинции Папуа в октябре 2020 года. В соревнованиях собираются принять участие 94 спортсмена в 22 видах спорта.

Национальная спортивная неделя (PON) — это мультиспортивное мероприятие, проводимое каждые четыре года в Индонезии. Участниками мероприятия становятся спортсмены из всех провинций страны. Последний раз мероприятие состоялось в Бандунге в октябре 2016 года.

Напомним, что вопрос о переносе мероприятия поднялся в связи со вспышкой коронавируса в стране. По состоянию на 16 апреля 2020 года в Индонезии выявлено более 5500 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Индонезии подтвердили 5516 случаев заражения SARS-CoV-2