Барселона, Испания, , 13:28 — REGNUM «Барселона» и Лионель Месси договорятся о продлении контракта. Об этом 16 апреля заявил бывший вице-президент клуба Эмили Русо, сообщает ESPN Deportes.

«Думаю, Месси и клуб договорятся о продлении контракта. Для этого обе стороны должны пойти на определённые уступки», — сказал Русо.

Он добавил, что есть вероятность возвращения Неймара в «Барселону» летом.

Напомним, 9 апреля в отставку подали шесть членов совета директоров «Барселоны», в том числе Русо. Вскоре он выступил с заявлением в котором обвинил руководство клуба в воровстве.

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