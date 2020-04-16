Лондон, , 13:14 — REGNUM Лондонский оргкомитет чемпионата Европы по футболу — 2020 заявил, что сохраняет интерес в проведении матчей первенства. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Англии (FA).

«Все участники оргкомитета Евро-2020 в Лондоне остаются заинтересованными в организации матчей в 2021 году и продолжают сотрудничество с УЕФА», — говорится в сообщении.

В Лондоне должны были пройти три матча группового этапа, а также одна игра 1/8 финала, оба полуфинала и финал.

Напомним, Евро-2020 должен был пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2021 год.