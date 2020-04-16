Москва, , 12:16 — REGNUM Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу может перейти в «Марсель». Об этом 16 апреля сообщает FC Inter News.

Отмечается, что «Марсель» готов приобрести Жоау Мариу, который выступает за «Локомотив» на правах аренды с августа 2019 года. Права на него принадлежат миланскому «Интеру».

В сезоне 2019/20 Жоау Мариу сыграл 15 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года. На его счету 46 матчей и два гола за национальную команду.

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