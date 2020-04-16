Москва, 16 апреля 2020, 12:04 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник может провести поединок с бразильцем Фабрисио Вердумом 9 мая. Об этом 16 апреля сообщает ТАСС.

Предполагается, что бой пройдёт в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который планируется провести 9 мая.

Напомним, турнир должен был пройти 18 апреля. Однако глава UFC Дэна Уайт заявил о переносе турнира из-за пандемии коронавируса.

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