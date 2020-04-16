Лас-Вегас, США, , 10:33 — REGNUM Устное согласие на участие в турнире UFC 249 дали американские бойцы Тони Фергюсон и Джастин Гейджи. Об этом 16 апреля сообщил журналист Бретт Окамото на своей странице в Twitter.

Отмечается, что турнир планируется провести 9 мая. Бойцы будут сражаться за пояс временного чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.

Напомним, турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля. Главным боем должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Однако российский боец не смог вылететь в США из-за карантина и был заменён на Гейджи. Позднее глава UFC Дэна Уайт сообщил о переносе турнира.

Читайте ранее в этом сюжете: UFC планирует провести турнир на частном острове в мае