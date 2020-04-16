Москва, 16 апреля 2020, 09:54 — REGNUM Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил представителей комиссии спортсменов в комиссию по восстановлению ВФЛА. Об этом 16 апреля сообщается на сайте организации.
В комиссию по восстановлению вошли председатель комиссии спортсменов Елена Исинбаева, а также члены комиссии Мария Аглицкая и Дженнифер Акиниймика.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Исинбаева была утверждена председателем комиссии спортсменов ВФЛА.
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