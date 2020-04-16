Минск, , 09:37 — REGNUM Начало женского чемпионата Белоруссии по футболу перенесено на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Об этом 15 апреля сообщается на сайте Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ).

«Принято решение отложить старт чемпионата среди женских команд сезона 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что несколько футболисток контактировали с возможными носителями коронавируса.

Первый тур первенства должен был пройти в период с 16 по 18 апреля. Теперь старт чемпионата отложен до дальнейшего уведомления.

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