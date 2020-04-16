Парма, Италия, , 09:25 — REGNUM В итальянском футбольном клубе «Парма» футболисты, тренеры и сотрудники отказались от месячной зарплаты. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что это решение связано со сложной финансовой ситуацией, которая была вызвана пандемией коронавируса.

«Клуб благодарит всех своих сотрудников за чувство ответственности, проявленное в нынешней трудной ситуации», — говорится в сообщении.

Напомним, чемпионат Италии остановлен из-за пандемии коронавируса, как и большинство европейских футбольных турниров.

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