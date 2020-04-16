Шарлотт, США, , 08:46 — REGNUM Баскетболист клуба «Шарлотт Хорнетс» Бисмак Бийомбо пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом в ДР Конго. Об этом 15 апреля сообщает Agence France Press.

Отмечается, что на выделенные средства в ДР Конго будет закуплено четыре контейнера с медицинским оборудованием, включая 10 тыс. медицинских масок и 780 защитных костюмов.

«Мы никогда не сталкивались с кризисом такого масштаба, ужасно видеть, как страдает моя страна», — сказал Бийомбо.

Добавим, что 27-летний конголезский баскетболист выступает в НБА с 2011 года, когда он был выбран «Сакраменто» на драфте под седьмым номером. После этого он выступал за «Шарлотт» (2011−2015), «Торонто» (2015−2016) и «Орландо» (2016−2018), а в 2018 году вернулся в «Шарлотт».