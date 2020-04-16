Бердск, Новосибирская область, , 06:41 — REGNUM Спортивные школы города Бердска на период самоизоляции перешли на онлайн тренировки.

Ежедневные домашние задания выполняются в виде упражнений общей физической подготовки и тестов.

В администрации Бердска уточнили, что охват участников — около 1,5 тысяч человек.

«Каждый тренер работает со своим ребёнком в группе, — рассказала директор отдела физической культуры и спорта Светлана Ашихмина. — Мы нашли варианты дистанционного взаимодействия, несмотря на то, что не все воспитанники и даже тренеры имеют возможность пользоваться современными технологиями».

Инструкторы выкладывают занятия на сайте и в социальных сетях. Присоединиться к ним может любой желающий.