Барселона, Испания, , 23:40 — REGNUM Руководство «Барселоны» планирует в летнее трансферное окно расстаться с рядом игроков. «Сине-гранатовые» планируют выручить с распродажи более 240 миллионов евро, которые, скорее всего, пойдут на усиление линии нападения полузащитником «Пари Сен-Жермена» Неймаром и форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом.

В трансферный список войдут: Жан-Клер Тодибо, Самуэль Умтити, Нельсон Семеду, Эктор Фирпо, Артур Видаль, Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле и Мартин Брэйтуэйт.