Милан, Италия, , 22:48 — REGNUM Как сообщает газета Sky Sport Italia, руководство «Барселоны» и «Интера» пришло к соглашению по трансферу Лаутаро Мартинеса. 22-летний аргентинец должен был обойтись «сине-гранатовым» в одного игрока с определенной доплатой. Однако из-за пандемии коронавируса сделка сорвалась.

На данный момент «Интер» будет согласен продать Мартинеса лишь за 111 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А в 22 матчах Мартинес отличился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей.