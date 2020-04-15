Солт-Лейк-Сити, США, , 19:58 — REGNUM Клуб НБА «Юта Джаз» сообщил, что не собирается расставаться с центровым Руди Гобером и защитником Донованом Митчеллом по окончании сезона, информирует журналист The Athletic Тони Джонс в своем твиттере.

Напомним, что ранее оба игрока были заражены коронавирусом. После заражения игроков «Юты» руководство НБА решило приостановить сезон на неопределенный срок.

Отношения игроков в связи с данным инцидентом сильно ухудшились. Хоть оба игрока полностью вылечились, Митчелл до сих пор зол на Гобера, который пренебрегал мерам безопасности.