Лондон, , 19:39 — REGNUM Согласно сообщениям портала The Sun, бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может стать наставником «Ньюкасла Юнайтед» в следующем сезоне.

Итальянец сменит на этом посту Стива Брюса, с которым «Ньюкасл» на данный момент занимает 13-е место в чемпионате Англии с 35 очками. Сообщается, что приход Аллегри входит в обновление клуба, связанное с новыми владельцами. Ранее стало известно, что владелец клуба Майк Эшли продал акции «Ньюкасла» Государственному инвестиционными фонду Саудовской Аравии, возглавляемый принцем Мухаммедом бен Салманом.

Массимилиано являлся наставником «Ювентуса» с 2014 по 2019 год. Под его руководством «старая сеньора» завоевала пять титулов чемпионата Италии, четыре титула кубка страны и два Суперкубка.