Париж, , 19:11 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» занят поисками нового правого защитника в основной состав команды, сообщает L'Equipe.

Как стало известно ранее, «Тоттенхэм» собирается приобрести правого защитника «ПСЖ» Тома Менье, контракт которого истекает этим летом.

Напомним, что Менье не собирался оставаться в парижском клубе по истечению своего контракта. Главный тренер клуба Томас Тухель не стал перечить игроку и готов его отпустить.

«ПСЖ» уже ищет замену игроку. Главными кандидатами на место Менье являются игрок «Лацио» Адам Марушич и Амари Траоре из «Ренна».

27-летний черногорец Марушич провел 10 матчей за «Лацио» в этом сезоне, отличившись двумя голами и одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

28-летний защитник «Ренна» Амари Траоре сыграл на порядок больше игр, чем свой конкурент. На его счету 27 матчей в чемпионате Франции и пять голевых передач. Его трансферная стоимость равняется 4,8 миллионов евро.