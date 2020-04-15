Санкт-Петербург, , 18:43 — REGNUM Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался по поводу слухов, распущенных в СМИ, о своем переходе в петербургский «Зенит».

Хавбек выступал за вторую команду «сине-бело-голубых» в 2016 году, где провел 8 встреч.

— Можно верить информации о том, что вы вернулись в «Зенит»?

— Я ничего об этом не знаю, — сообщил Зиньковский «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось о том, что хавбек попал в сферу интересов московского «Спартака», чей тренер Доменико Тодеско желает видеть Зиньковского и его партнера по команде Никиту Чернова в своем составе.