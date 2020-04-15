Балашиха, Московская область, , 17:40 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» подписал новое соглашение с голкипером Эмилем Гариповом, сообщает пресс-служба «ястребов». Контракт будет рассчитан на один сезон.

28-летний вратарь присоединился к «Авангарду» в течение этого сезона. Гарипов провел всего 9 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержав в них 4 победы, пропуская 2,08 шайбы в среднем за игру. В плей-офф вратарь принял участие в двух матчах, выйдя на замену. «Авангард» уступил в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Салавату Юлаеву» в шести матчах.

В период с 2007 по 2019 год Гарипов защищал цвета казанского «Ак Барса», с которым в 2018 году завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА.