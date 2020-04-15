Мюнхен, Германия, , 17:22 — REGNUM Мирослав Клозе согласился занять пост помощника главного тренера Ханса-Дитера Флика мюнхенской «Баварии» в следующем сезоне, сообщает Sport Bild.

Согласно информации портала, о назначении 41-летнего бывшего игрока «Лацио» в ближайшее время объявит спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

Ранее Клозе возглавлял юношескую команду «Баварии» до 17 лет.

В свое время Клозе успел сыграть за «баварцев» 4 сезона в период с 2007 по 2011 год. За это время немец взял по два титула чемпионата и кубка Германии.

В этом сезоне «Бавария» набрала 55 результативных баллов в 25 матчах и тем самым занимает первую строчку чемпионата Германии.